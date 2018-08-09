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Женщина испугалась гигантского паука, обнажилась и пустилась в бега
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Женщина испугалась гигантского паука, обнажилась и пустилась в бега 

Lenta.ru 9 августа 2018
Фото: Lenta.ru
В американском городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, задержали обнаженную женщину, спасавшуюся от огромного паука. Об этом сообщает WPLG Local 10.
40-летнюю Даниэль Типлз (Danielle Teeples) заметили, когда она бежала по парку без одежды. На ходу женщина терла волосы и грудь. Водители проезжающих автомобилей, привлеченные необычным зрелищем, притормаживали и сигналили.
Когда полицейским удалось догнать Типлз, она не сразу согласилась одеться. Женщина объяснила, что увидела на себе огромного паука, сбросила одежду и побежала, чтобы спастись от него. Она добавила, что недавно употребляла крэк-кокаин, спайс и метамфетамин.
Женщину арестовали и обвинили в обнажении половых органов. В полицейском отчете не уточняется, удалось ли отыскать огромного паука.
В июле сообщалось, что на улицах американского города Берлингтон, штат Вермонт, заметили голого пешехода. Он объяснил отсутствие одежды ужасной жарой — 39 градусов Цельсия.
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