Россияне полюбили платные дороги

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Всего за это время водители воспользовались «платниками» 45,8 млн раз, сообщает пресс-служба «Автодора» . Рост числа проездов компании связывают с вводом новых участков, а также с увеличением трафика на существующих участках.

При этом, как следует из сообщения «Автодора» россияне стараются экономить на проездках по таким трассам. Так, в первом полугодии увеличилась доля проездов по платным участкам с использованием транспондера, который предоставляет скидку от 20% до 50%.

В итоге с начала года фактически каждый второй проезд был осуществлен с помощью транспондера T-pass. Для сравнения, в 2017 году лишь каждый третий автомобиль использовал для оплаты транспондер.

В доверительном управлении «Автодора» находятся трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина». Также «Автодор» является ответственным исполнителем строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.