20 везучих людей, которые чудом избежали смерти

1. «Непонятно, как это произошло, но водитель остался жив» (верхнее фото)

Когда мы выигрываем в лотерею или избегаем смертельной опасности, мы говорим — повезло. И хоть иногда происходящее можно объяснить только чистым везением, чаще всего нас спасают меры предосторожности, такие как необходимость надеть шлем, перчатки, внимательно смотреть под ноги и аккуратно ездить по опасным дорогам. Собрали для вас 20 фотографий поистине удачливых людей, которым чудом удалось избежать катастрофы.

2. «К счастью, сотрудники железной дороги увидели, что транспортное средство застряло на путях и смогли остановить поезд вовремя» 3. «Знакомый моего друга ехал на мотоцикле и врезался в автобус на скорости 110 км в час. Так выглядит шлем, который спас его от смерти» 4. «Невероятное везение» 5. «Тот момент, когда защитные перчатки выполнили свою функцию» 6. «Там ниже болото. Смерть была очень близка» 7. «Но что мы говорим богу смерти? Не сегодня!» 8. «Слава Богу, что в этот раз я ехал один» 9. «Иногда удача выглядит вот так» 10. «Вот почему всегда надо носить шлем на стройке» 11. «Сель чудом прошёл мимо дома» 12. «Ещё бы чуть-чуть, и катастрофа неминуема» 13. «Повезло так повезло» 14. «Поход за грибами в этот раз был, как никогда, опасным» 15. «Это машина моей мамы. Мама в порядке» 16. «Это было действительно страшно» 17. «Этой фотографией можно смело иллюстрировать фразу „слабоумие и отвага“» 18. «Если бы я проехал немного позже, мне бы повезло гораздо меньше» 19. «Никогда не знаешь, что может спасти тебе жизнь» 20. «Шлем точно может. Всегда надевайте шлем»

А вы когда-либо сталкивались с опасной ситуацией, когда удача была на вашей стороне? Поделитесь своей историей с нами в комментариях.