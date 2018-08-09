Сергей Перепеченов: О «чеченском следе» в аварии с участием Аристотеля Ашкалова

Сергей Перепеченов, журналист: «На днях в некоторых СМИ прошли сообщения о трагедии, случившейся в Энгельсе, где в ДТП погибли люди. Машина, сбившая двух женщин принадлежит жене высокопоставленного работника СУ СКР по Саратовской области Аристотеля Ашкапова. При этом, как утверждается в СМИ, был свидетель происшествия, которому в ходе возбуждения „дела Ашкапова“, якобы стали угрожать чеченцы, а журналистам, попытавшимся взять у него интервью, тот ответил: „Я ещё жить хочу!“

Вокруг этих материалов в интернет-сетях, в частности на „Фейсбук“, разгорелась полемика, в многочисленных комментариях которой нередко осуждаются чеченцы и идут упрёки в адрес структур формальной (ОПы, казачества и пр.) общественности и внесистемных правдоборцев, не желающих (а то и боящихся) разбираться в „чеченском вопросе“.

В своём комментарии я предложил себя в качестве „общественного парламентария“ для встречи с представителем Главы Чеченской республики в Саратовской области Турпалом Азиевым и сегодня сходил по добрососедски к Турпалу Хайдаровичу, так как живу неподалёку от дома, в котором сейчас располагается „Представительство Кадырова“.

Турпал Хайдарович, находящийся сейчас в отпуске, охотно согласился на встречу. Говорил в основном я, рассказывая о ситуации, складывающейся в „сфере общественных отношений“ и реакции на неё со стороны „обеспокоенной общественности“. Естественно, что нам — мне, журналистам и общественности, хотелось бы узнать реакцию видного представителя чеченской диаспоры к теме, к которой вольно или невольно сейчас привлечено довольно широкое внимание. Лично мне же показались искренними все его ответы, хотя они и не могли быть иными: Ашкалова он не знает, как и возможных „чеченцев“ со слов журналистов и блогеров, угрожающих свидетелю. А мне лично показалось, что участники ДТП с именами Аристотель и Сократ, скорее могли быть армянами, чем чеченцами (прим. — автора).

»Национальность преступников не имеет никакого значения в их преступлениях», — считает Турпал Азиев.

Вот, как «общественный парламентарий» я докладываю, что довёл до сведения представителя Главы Чеченской республики в Саратовской области нашу обеспокоенность и услышал от него слова искренней заинтересованности в сотрудничестве, о готовности к открытости и диалогу. На пути «народной дипломатии», я бы предложил Турпалу Азиеву чаще встречаться с журналистами и блогерами, а тем, в свою очередь, по-добрососедски отнестись к людям, живущим с нами рядом.