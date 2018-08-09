Bugatti делится подробностями об предстоящем Divo

Французская компания Bugatti продолжает интриговать самым дорогим серийным автомобилем, выпуская несколько видео с высокопоставленными сотрудниками марки, обсуждающими Divo.

Участниками коротких роликов стали: глава Bugatti Стивен Винкельманн, директор по дизайну Ахим Аншайдт, руководитель отдела экстерьера Фрэнка Хейла и руководитель проекта Divo Пьер Ромфойфангер. Пожалуй, больше всего информации предоставляет Винкельманн, который подтверждает, что Divo будет иметь относительно небольшой вес и внушительную прижимную силу. Представитель марки также говорит, что производство автомобиля будет ограничено 40 единицами, оцененными в 5 миллионов евро (5,77 миллиона долларов), и это сделает его самой дорогой серийной моделью компании. Напоминаем, в конце июля Bugatti опубликовал тизер Divo, демонстрирующий агрессивные аэродинамические элементы сбоку автомобиля и подтверждающий, что интригующая новинка черпает вдохновение от Bugatti Vision Gran Turismo.