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Видео: самое большое в мире такси работает на шахте в Австрии
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Видео: самое большое в мире такси работает на шахте в Австрии 

Motor.ru 9 августа 2018
Фото: Motor.ru
Горнодобывающий рудник в Австрии организует экскурсии по территории карьера, во время которых посетителей возят на самом большом в мире такси — 55-тонном карьерном самосвале Haulpak 85. Минимальная стоимость поездки для взрослого пассажира составляет 17 евро (1300 рублей по текущему курсу). Видео с машиной размещено на YouTube-канале GooDMooD.
На самосвалах посетителей карьера возят по серпантинам, а также шахтам, где можно посмотреть на весь процесс добычи руды. Также гостям предлагается посмотреть на то, как ведутся взрывные работы.
Длина самосвала Haulpak 85 составляет 11,5 метра, ширина — 5,5 метра, высота — 4,5 метра. Машина оснащается 860-сильным двигателем V12, который потребляет 50-55 литров топлива в час. Самосвал способен разгоняться до 60 километров в час и перевозить до 77 тонн руды.
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