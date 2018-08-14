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Компания Ford разработала новую стратегию развития
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Компания Ford разработала новую стратегию развития 

Car.ru 19 часов назад
Фото: Car.ru
В американском Нью-Йорке прошла тематическая конференция J. P. Morgan Auto. На ней представитель именитого автобренда Ford Хау Тай-Танг обозначил основные тезисы стратегии на дальнейшее развитие автоконцерна.
В частности он отметил, что Ford планирует изменить вектор, ранее заданной программы One Ford, которая явно устарела и не соответствует современным тенденциям автомобильного рынка.
Наиболее актуальной проблемой в компании считают большое число платформ. По мнению топ-менеджера, требуется разработка унифицированных платформ.
В свое время такое волевое решение пришлось принять Алану Малалли, вставшего у руля автоконцерна Ford в 2006 году. Тогда автопроизводитель сократил число платформ с 27 до девяти.
Новая стратегия не станет перечеркивать хорошие наработки первой. Однако будут внесены существенные корректировки.
В этот раз рабочих платформ останется только пять. Четыре платформы будут адаптированы под ДВС, а одна — под электромобили.
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