Всё меньше и меньше: Ford стремится сократить число платформ до пяти

Новые модульные платформы позволят компании выпускать широкий спектр транспортных средств.

В автобизнесе, словно в дикой природе, всё просто предельно — выживает самый сильный, самый ловкий, самый гибкий. Вот «Форд» торопится сделать так, чтобы порадовать акционеров. А как их порадовать? Конечно, повышением прибыли при снижения издержек, выпуском конкурентоспособной продукции. Автопроизводитель американский надеется сэкономить 25,5 млрд долларов в течение следующих пяти лет. Прилично!

По данным авторитетного западного издания Automotive News, компания планирует подкорректировать свой ныне действующий глобальный план под названием «One Ford». Цель одна, она очевидна — сокращение числа платформ, которые используются сегодня. Хотят оставить только пять. Кстати, это уже далеко не первое уменьшение их количества. Тренд.

Что же останется конкретно в будущем? И нам интересно, и вам. Во-первых, проверенная рамная платформа с задним/полным приводом (для F-150 и Expedition только). Кроссоверы, такие как Escape и Edge, станут использовать несущий кузов с передним/полным приводом. В заключение — несущий кузов с задним/полным приводом для Mustang и одновременно Explorer. Хотя, как кажется, мы поспешили поставить точку: обещают отдельные платформы под коммерческие модели и электромобили. Может быть, ещё что-то и поменяется. Посмотрим, не будем торопиться.

Есть ещё кое-какая информация. Так, Ford надеется сэкономить около 7 миллиардов долларов только на разработке новых моделей и иных инженерных вещах с помощью этого плана. Примечательно, что также уменьшится время, необходимое для выхода на рынок новых авто — на 20 процентов. Пока это, конечно, всё сугубо чистая теория. На практике, вполне вероятно, не такие радужные показатели могут быть. Сейчас остаётся верить исключительно подсчётам аналитиков «Голубого Овала». Они же профи!

