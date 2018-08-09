Как получить у официального дилера серьезную скидку на новую машину

Вряд ли найдется автолюбитель, не мечтающий о существенной скидке на новую машину, красующуюся в шоу-руме официального дилера. А ведь получить «вкусное» предложение от продавца — причем как на дорогой, так и на бюджетный автомобиль — вполне реально. Что нужно сделать, чтобы забрать вожделенную ласточку на максимально выгодных условиях, выяснил портал «АвтоВзгляд»

Нынешние непростые времена, когда цены на товары и услуги пробивают потолок, вынуждают граждан экономить буквально на всем, на чем экономится. В надежде уберечь свой кошелек многие из тех, кому необходимо обновить личный транспорт, бегут на вторичный рынок, довольствуясь «поношенными» машинами с более-менее приличным внешним видом. Другие же, несмотря на кризис, присматриваются к новым авто у дилеров — авось удастся выпросить хорошую скидку.

Как показывает наша собственная практика, выбить дисконт у официала на самом деле можно. Главное — запастись железобетонными аргументами и выбрать для атаки правильный момент. Так, если вы твердо решили приобрести новую машину, для начала обратите внимание на так называемые сезонные предложения, подразумевающие хорошие скидки на автомобили прошлых лет выпуска. Они ничем не хуже идентичных свежих экземпляров, разве что простояли в автосалоне (под чутким надзором продавцов, в тепле и чистоте) чуть дольше.

Если сезонные акции — не ваш вариант, подумайте о покупке модели, которая вот-вот переживет рестайлинг или сменит поколение. Дабы освободить шоу-румы и склады для новых автомобилей, дилеры, как правило, стараются заблаговременно избавиться от старого товара. И потому вешают на теряющие актуальность машины сниженные прайсы, что, естественно, подогревает интерес потребителей. О таких спецпредложениях, как и о сезонных, авторетейлеры обычно не умалчивают, напротив.

У покупателя выше шансы получить внушительную скидку, если он заглядывает в автосалон в конце отчетного периода — месяца, квартала или года. Здесь все очевидно: гораздо проще развести на дисконт продавца, у которого до плана — отпуска на Бали, шубы для жены и желанных «Ролексов» — остро не хватает нескольких реализованных авто. Рядовой консультант навстречу не идет? Пообщайтесь с руководителем отдела — у боссов полномочий, разумеется, больше.

Прежде чем посетить официального дилера, уточните про госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они, напомним, позволяют сэкономить 10% от стоимости машины, если покупатель оформляет на себя транспортное средство впервые или воспитывает не менее двух несовершеннолетних детей. Проблема в том, что если эти спецпредложения и действуют (в нынешнем году они, например, уже завершены), то лишь в течение первых месяцев года — количество квот строго ограничено. Кроме того, у них есть множество нюансов, о которых, кстати сказать, можно прочитать тут.

Размер скидки на новый автомобиль также зависит от числа дополнительных услуг, оборудования и аксессуаров, впаренных клиенту. Когда последний соглашается на трейд-ин, установку пакета ненужных опций, оформление в автосалоне ОСАГО и КАСКО, покупку комплекта резины, багажника на крышу и ковриков, дисконт для него увеличивается в разы. Подумайте, какие допы в самом деле могут вам пригодиться, и попросите у консультанта предварительный расчет. При очевидной выгоде имеет смысл принять предложение дилера.

Порой автомобили получают боевые ранения, не успев даже покинуть стены шоу-рума. Нанести по неосторожности урон машине могут и на заводе, и при транспортировке, и в дилерском центре. Недобросовестные продавцы возвращают товару первозданный вид и утаивают от клиентов его историю. Честные же автосалоны, которых, правда, единицы, ничего от потребителей не скрывают, предлагая в качестве компенсации за авто «с трудным детством» внушительную скидку. Если вас не смущает тот факт, что официалам пришлось подлатать бампер ласточки из-за крохотной царапины, — покупайте ее. Другой вопрос, верите ли вы, что повреждение вправду было незначительным и другие «органы» не пострадали…

…И по возможности постарайтесь обойти как можно больше дилеров, дабы сравнить условия. Смело говорите консультантам, что вы «прощупываете почву» сразу в нескольких автоцентрах и в итоге купите машину там, где сделают лучшее предложение. Но помните, что у официалов работают не Иванушки-дурачки, а самые настоящие акулы продаж, на клиентскую болтовню не ведущиеся. И потому каждый раз берите в шоу-румах распечатки с условиями потенциальной сделки — показывайте бумажки менеджерам других компаний и просите скидку. Проверено — работает!

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