Этот продавец продал машину со скидкой красивой блондинке, хотя обещал ее пожилой паре. Концовка — нечто!

Вышедшая на пенсию пожилая пара вернулась в автосалон Mercedes, где продавец только что продал заинтересовавшую их машину красивой, длинноногой, грудастой блондинке в мини-юбке и топике без бретелек. Старик был заметно расстроен. Он резко заговорил с продавцом. «Молодой человек, я думал, вы сказали, что будете держать эту машину, пока мы не поднимем запрашиваемую цену в 55 000 долларов», — сказал пожилой человек.

«Еще я слышал, вы закрыли сделку за $45,000 этой прекрасной молодой леди. И если я правильно помню, вы настаивали на том, что не можете сбрасывать со счетов эту модель.»

Продавец глубоко вздохнул, откашлялся и потянулся за большим стаканом воды.

«Ну, что я могу вам сказать? У нее были наготове наличные, ей не нужна была финансовая помощь, и, сэр, только посмотрите на нее, как я мог сопротивляться?» — смущенно ответил улыбающийся продавец.

Именно тогда молодая женщина подошла к старшей паре и отдала ключи от машины старику.

«Вот так, — сказала она — я говорила тебе, что могу заставить этого идиота снизить цену…Увидимся позже, папа, счастливого дня отца!»