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Этот продавец продал машину со скидкой красивой блондинке, хотя обещал ее пожилой паре. Концовка — нечто!
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Этот продавец продал машину со скидкой красивой блондинке, хотя обещал ее пожилой паре. Концовка — нечто! 

Карельские вести 9 августа 2018
Фото: Карельские вести
Вышедшая на пенсию пожилая пара вернулась в автосалон Mercedes, где продавец только что продал заинтересовавшую их машину красивой, длинноногой, грудастой блондинке в мини-юбке и топике без бретелек. Старик был заметно расстроен. Он резко заговорил с продавцом. «Молодой человек, я думал, вы сказали, что будете держать эту машину, пока мы не поднимем запрашиваемую цену в 55 000 долларов», — сказал пожилой человек.
«Еще я слышал, вы закрыли сделку за $45,000 этой прекрасной молодой леди. И если я правильно помню, вы настаивали на том, что не можете сбрасывать со счетов эту модель.»
Продавец глубоко вздохнул, откашлялся и потянулся за большим стаканом воды.
«Ну, что я могу вам сказать? У нее были наготове наличные, ей не нужна была финансовая помощь, и, сэр, только посмотрите на нее, как я мог сопротивляться?» — смущенно ответил улыбающийся продавец.
Именно тогда молодая женщина подошла к старшей паре и отдала ключи от машины старику.
«Вот так, — сказала она — я говорила тебе, что могу заставить этого идиота снизить цену…Увидимся позже, папа, счастливого дня отца!»
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