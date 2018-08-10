СК разбирается в смерти воронежца, который выпал из окна поезда

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели воронежца, который выпал из окна поезда на перегоне станций «Поварово — Подсолнечная», сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СК РФ на транспорте 9 августа.

По предварительным данным, 30 июля группа молодых людей выпивали в поезде сообщением «Воронеж — Санкт — Петербург». После того, как поезд проехал Москву, пьяный воронежец сорвал стоп кран. Начальник состава принял решение высадить нарушителя по прибытию на станцию «Тверь». После этого объявления, парень зашел в туалет, вылез из окна и упал на насыпь железнодорожного полотна. Полученные травмы оказались смертельными.