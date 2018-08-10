СК разбирается в смерти воронежца, который выпал из окна поезда 

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели воронежца, который выпал из окна поезда на перегоне станций «Поварово — Подсолнечная», сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СК РФ на транспорте 9 августа.
По предварительным данным, 30 июля группа молодых людей выпивали в поезде сообщением «Воронеж — Санкт — Петербург». После того, как поезд проехал Москву, пьяный воронежец сорвал стоп кран. Начальник состава принял решение высадить нарушителя по прибытию на станцию «Тверь». После этого объявления, парень зашел в туалет, вылез из окна и упал на насыпь железнодорожного полотна. Полученные травмы оказались смертельными.
«В настоящее время следствием произведен осмотр места происшествия, дополнительный осмотр вагона, назначены необходимые медицинские исследования, опрошены работники ОАО «РЖД», пассажиры поезда, истребован характеризующий материал на пострадавшего, проводится комплекс следственных действия и оперативно — розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.