Компания «Harley-Davidson» изобрела систему автоторможения для мотоциклов

Легендарный американский производитель мотоциклов «Harley-Davidson» запатентовал свою новую инновационную разработку, информацию об этом распространили местные издания. Известно, что речь идет о системе автоматического торможения, которая должна будет поспособствовать снижению аварийности на дорогах. Такая передовая опция позволит байкерам не только увереннее чувствовать себя в транспортном потоке, но и сделает езду на мотоцикле в разы безопаснее.

Согласно зарегистрированным в патентном ведомстве США изображениям, система автоматического торможения мотоциклов состоит из сложного набора датчиков, а также радара, который мониторит ситуацию на дороге. Такая система немного похожа на свой «автомобильный» аналог, однако это только при самом поверхностном знакомстве. При более детальном рассмотрении уникального механизма выясняется, что дополнительные датчики также присутствуют на руле, сиденье, приборной панели и даже шлеме.

«Умная» электроника оценивает готовность байкера к экстренному торможению в случае чрезвычайной ситуации. Если системе покажется, что водитель к маневру не готов и рискует потерять равновесие, она активизирует предупреждающие индикаторы, вибрацию от тактильных индикаторов в руле и сиденье и звуковой сигнал. Если байкер проигнорирует «позывные», то через 200−500 миллисекунд система включит тормоза (это время дается байкеру на подготовку к торможению). Сначала система замедляет работу мотоцикла, а, убедившись, что водитель крепко сидит в седле, задействует их с максимальной эффективностью.