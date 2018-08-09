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15-метровая яма обнаружена на дороге в Самаре
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15-метровая яма обнаружена на дороге в Самаре 

ТРК Губерния 9 августа 2018
Фото: ТРК Губерния
15 м в длину, 2,2 м в ширину и 14 см в глубину — таковы габариты самой большой ямы, которую обнаружила прокуратура и ГИБДД в Промышленном районе областного центра. Представители районной прокуратуры совместно с ГИБДД отправились на проверку городских дорог. Их пристальное внимание коснулось перекрёстка Береговой и Кирова. Межрельсовый настил здесь, по данным инспекторов, испещрён ямами и выбоинами. Самая большая из них достигает 15 метров в длину. Надзорное ведомство направило в МП «Благоустройство» представление об устранении нарушений. Сотрудники предприятия, которые должны отвечать за содержание дорог на этом участке, будут привлечены к административной ответственности, пишет ВолгаНьюс.
Фото: pixabay.com
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