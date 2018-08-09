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Volkswagen Grand California поставляется даже с кухонной раковиной
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Volkswagen Grand California поставляется даже с кухонной раковиной 

Auto.Today 9 августа 2018
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель продолжает совершенствовать транспортные средства и предлагать все больше возможностей, удовлетворяющих потребности клиентов. Например, этот роскошный фургон Grand California, размером более шести метров в длину, значительно превышает габариты кроссовера Atlas и предоставляет все обходимое для истинных любителей путешествий.
Коммерческая модель имеет спальные места, ванную комнату, оборудованную душем, небольшую кухню с 70-литровым холодильником, газовой плитой с двумя конфорками и даже небольшой раковиной. Автомобиль также поставляется функциональной задней дверью, позволяющей комфортно покидать Grand California, аудиосистемой с поддержкой Bluetooth, которой можно управлять с помощью планшета или смартфона, солнечными панелями на крыше и системой полного привода 4Motion. Новый Volkswagen Grand California, основанный на более крупном Crafter, дебютирует на специальном мероприятии в Дюссельдорфе, где компания раскроет абсолютно все детали фургона, включая цены и дату запуска.
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