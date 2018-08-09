Volkswagen Grand California поставляется даже с кухонной раковиной

Немецкий производитель продолжает совершенствовать транспортные средства и предлагать все больше возможностей, удовлетворяющих потребности клиентов. Например, этот роскошный фургон Grand California, размером более шести метров в длину, значительно превышает габариты кроссовера Atlas и предоставляет все обходимое для истинных любителей путешествий.