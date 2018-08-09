Контроль за прохождением техосмотра будет усилен до конца года

В числе изменений, на которых настаивают в Министерстве экономического развития (МЭР), введение штрафа за эксплуатацию автомобиля без прохождения техосмотра. Размер материального взыскания предположительно составит 2 000 рублей, штрафы будут выписывать камеры. Помимо этого административную, а также уголовную ответственность предполагается ввести для компаний, которые проводят ТО с нарушениями.

Как ранее уже сообщали «Колёса», за проведение техосмотра без обязательной аккредитации от РСА виновников хотят лишать свободы на срок до пяти лет. Такое наказание будет применяться в случае, если преступление совершено группой лиц или нарушители получили «особо крупный доход». Для этого понадобятся поправки в Уголовный кодекс.

Изменят также и КоАП: так, за выдачу диагностической карты на неисправную машину и за внесение таких данных в автоматизированную систему ТО операторов хотят наказывать штрафами в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

Если техосмотр машины произвела компания, не внесённая в реестр операторов ТО, то сотрудника оштрафуют на 3 000-5 000 рублей, а юрлицо — на 30 000-50 000 рублей. За рецидив владельцам компании придётся выплатить уже 300 000-500 000 рублей, а операторов дисквалифицируют на срок до трёх лет.

Также законопроект МЭР предусматривает введение: подтверждения состояния пункта техосмотра и квалификации его сотрудников каждые два года, фото— и видеофиксации процесса ТО каждого автомобиля, требований к пропускной способности пунктов техосмотра (она не должна быть превышена более чем на 5%); а также ожидается перевод диагностической карты полностью в электронный формат (бумажных версий не будет).

Как рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов правительство РФ может передать законопроект на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2018-го. В этом случае есть шанс на то, что изменения успеют принять до конца текущего года. Хотя часть нововведений, например, видеосъёмка процесса техосмотра, требуют отсрочки по времени.

Сергей Ефремов подчеркнул, что после вступления в силу изменений цена техосмотра вырастет. Он считает, что сейчас большое количество нарушений в этом сегменте наблюдается из-за того, что цена услуг недостаточна (многим компаниям невыгодно проводить ТО). Стоимость вырастет как минимум из-за необходимости вести фото— и видеосъёмку, а также хранить отснятые материалы.

Отметим, если раньше в МЭР предполагали, что контролирующим органом будет Ространснадзор , то теперь ведомство заменило его на ГИБДД . В Российском союзе автостраховщиков это предложение поддержали.

По материалам: www.kolesa.ru