Нарушителей парковки в Украине теперь будут наказывать муниципальные инспекторы

Руководитель КП «Киевтранспарксервис» Александр Нимас сообщил, что с 27 сентября за порядком на столичных автодорогах начнут следить муниципальные инспекторы, которые имеют право эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, а также штрафовать их владельцев согласно составленных ими же административных протоколов. Сейчас такие полномочия есть только у патрульных полицейских, передает AUTO-Consulting.

По словам чиновника, такое нововведение поможет более эффективно бороться с нарушителями правил парковки. К примеру, зимой снегоуборочная техника не могла нормально работать из-за нагромождений незаконно припаркованных машин. Этой зимой такие транспортные средства будут незамедлительно эвакуироваться сотрудниками муниципального ведомства. Если киевские коммунальщики не смогут предоставить достаточное количество эвакуаторов, то недостающая техника будет привлекаться на условиях аутсорсинга.