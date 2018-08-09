Кого из звезд похоронили «желтые» СМИ, а они живее всех живых

Это сейчас Гуф спокойно шутит о том, что однажды он уже «умирал», а ведь в 2011 году его фанатам было совсем не до смеха. Новость о смерти рэпера появилась тогда даже в его официальном сообществе «ВКонтакте». СМИ тоже не остались в стороне. Ряд изданий сообщили о том, что Алексей Долматов действительно скончался во время теракта в Домодедово. К счастью, Гуф опроверг слухи.

В 2017 году у Димы Билана начались проблемы со здоровьем: певец осунулся и похудел. Недобросовестные издания решили нажиться на этом и распространили информацию о том, что артист умер. Новости дошли и до самого Билана, который записал гневное обращение, в котором расставил все точки над i.

Валерия

А вот Валерия, согласно «желтым» заголовкам, погибла в 2016 году в ДТП. Различные издания наперебой сыпали подробностями с места происшествия. Некоторые утверждали, что в машине с супругой в момент автокатастрофы находился Иосиф Пригожин . Сообщалось, что он тоже получил серьезные травмы и находится в реанимации. Ни слова правды в этих заметках, конечно же, не было.

В первый раз Николая Расторгуева из-за недобросовестной работы журналистов мы едва не потеряли в 2009 году. Именно тогда в Сети появились заголовки с текстом о том, что лидер «Любэ» стал жертвой аварии. Позже в Сети появлялась информация о том, что музыкант смертельно болен. А в 2016 году Расторгуев, по информации СМИ, разбился во время отдыха на горнолыжном курорте. Тем не менее Николай жив и здоров, назло всем тем, кто вот уже много лет упорно распространяет слухи о его гибели.

Леонида Якубовича «похоронили» в 2016 году. Причиной смерти, по версии СМИ, стало серьезное ДТП. Интересно, как сам телеведущий прокомментировал новости о своей кончине. «Да, сегодня уже 40 дней как я умер», — отметил он, добавив, что ему к такому не привыкать.