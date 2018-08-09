В Нефтяниках из-под земли забил «гейзер»

Предполагается, что под асфальтом произошел сбой работы теплосетей. В соцсетях очевидцы опубликовали пост с сообщением о том, что в Советском округе Омска посреди дороги забил «гейзер». Асфальт на ул. 50 лет Октярбя под давлением воды и пара обвалился, и прохожие могли видеть бурлящую в обвалившейся яме воду. Омичи сняли короткое видео и опубликовали его в группе «ЧП Омск».

В комментариях пользователи подчеркивают, что на этом месте мог стоять автомобиль или человек. К счастью, обошлось без пострадавших.