Почему воронежцы не видят пользы в «умных светофорах»

По мнению экспертов, японская техника не поняла местных водителей. «Умные светофоры» часто дают сбои и, вообще, уже несколько месяцев не работают, заявили воронежские общественники. Но даже когда японская система была включена, улицы города она не разгружала, а наоборот, создавала серьезные заторы. Корреспондент «Вести-Воронеж» с секундомером в руках выясняла, что не так с японской техникой. Секундомер и немного времени — с помощью такого набора общественники готовы доказать, что знаменитые воронежские «умные светофоры» не такие уж и умные. Действуют как самые обычные. Система не учитывает заторы, а фазы работают стабильно. Светофоры с японской системой, уверены общественники, отключили для донастройки ещё в апреле. Всё потому, что они якобы увеличили пробки на Московском проспекте — в среднем на четверть. Впрочем, по словам активистов, даже после доработок система сможет сократить заторы лишь незначительно. Причём, при росте автомобилизации эффект вообще не будет заметен.

— Грубо говоря, на примере пути в 50 минут: от площади Ленина до Памятника Славы. Люди, может быть, смогут проезжать его только на две — три, максимум четыре минуты быстрее. Дело в том, что система лишь перераспределяет чужое время. Если дефицит по дорожной сети общий, а он по правобережью — общий, то изменение интервалов ничего не даст. Чтобы что-то отнять, надо, чтобы это где-то было, — разъясняет сопредседатель регионального отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков . В Центре организации дорожного движения соглашаются, для водителей эффект от японской техники пока вряд ли заметен. При этом отключение системы опровергают. Говорят, она работает, правда, только периодами. Включают японские светофоры обычно ненадолго утром, днём и вечером — на пару недель в месяц. Но делать выводы, какие устройства лучше — японские или отечественные — не торопятся. Говорят, чтобы это понять, нужны серьезные подсчёты. — Отказы бывают и в нашей системе, и в японской. Сказать, какие на сегодняшний день работают светофоры лучше или хуже — это обывательское мнение. У нас есть технический университет, они имеют лицензию на такие исследования. Поэтому сейчас там целая кафедра специалистов разбирается с этим вопросом, — рассказывает директор Центра организации дорожного движение Воронежа Юрий Трофимов

При этом японцы уже отчитались, «умные светофоры» сократили пробки на дорогах Воронежа на 25 –30%. Но в мэрии говорят, цифры зависят от методики подсчёта. Есть ещё и такой фактор, как манера езды воронежских водителей. Говорят, японские специалисты от неё просто в шоке и никак не ожидали, что вместо разрешённых трёх рядов можно становиться в пять или даже шесть. Активисты уверены, именно из-за этого система и дала сбой. В центре организации дорожного движения говорят, одними только умными светофорами проблему заторов на, пожалуй, самой загруженной улице города не решить — побороть её можно лишь в комплексе. Например, разместить «умные» устройства на других улицах, строить развязки и делать отдельные полосы движения для маршрутных транспортных средств. Проанализировать работу японской системы обещают к 1 октября. Регина Хартюнова, Константин Кохаров