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Тонущие в лужах BMW на родине татарского варианта Kiki Challenge
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Тонущие в лужах BMW на родине татарского варианта Kiki Challenge 

Казанский репортер 9 августа 2018
Фото: Казанский репортер
В вечернем дайджесте «Казанский репортер» говорит о событиях города и республики по итогам прошедшего дня.
Потоп
В ночь на четверг сильнейшие дожди в Набережных Челнах отрезали от города промышленную зону. Спасатели откачивали воду из «озера» по дороге на БСИ и в темное время суток и днем. Утром челнинцы просто не добрались до своих рабочих мест по ту сторону вновь образованного водоема, зато делились фотографиями и видео затонувших автомобилей.
Чуть позже и пресс-служба ГУ МЧС России по РТ разбавила хроники рассказов о вызволении из лужи автомобиля BMW. Ближе к обеду взволнованные пользователи в соцсетях стали говорить о разрушении моста через реку Челнинку — в момент инцидента через мост двигался грузовой поезд. Впрочем, чуть позже спасатели разъяснили: подмыло не мост, а железнодорожную насыпь. С рельсов, действительно, сошли три вагона, груженые цементом. В результате происшествия никто не пострадал.
Вызовы
Пенсионерка из Казани — 65-летняя Александра Болдырева, отправилась в путешествие по России на скутере. Она уже побывала в Санкт-Петербурге и Крыму. Следующая точка на карте — Байкал.
В Казани представили четырехместный многоцелевой самолет МВЕН-3 «Мурена». Разработчики надеялись создать экономичную машину, способную достигать высоких скоростей.
За служащими в армии татарстанцами сохранят рабочие места. Вопросами трудоустройства займется вице-премьер Лейла Фазлеева.
Казанский ведущий Руслан Сабиров опубликовал на личной странице в социальной сети Инстаграм пародию на клип In My Feelings, поддержав или, напротив, противопоставив свой ролик миллионам других, выпущенных в рамках флешмоба Kiki Challenge. Сабиров танцует не под Дрейка, а под Салавата.
Салават абыйнын в этом году ЮБИЛЕЙНЫЙ ☝?30-й сезон! @salavat_fatkhutdinov_official благодарим Вас за многолетнее творчество? Ваша музыка в сердце каждого настоящего #татарин а Ну что, @aidargaraev @munir_rakhmaev_official @saffarka @aivazsadyrov @elvin_grey_music @salavat_minnikhanov запустим?#Salavatchallenge ______ Отдельное спасибо режиссеру, оператору, звукорежиссёру, сценаристу, кастинг-директору, постановщику трюков, хореографу и моей жене в одном лице❤️ @ishomochka? ______ #kikichallenge #drakechallenge #kiki #drake #улица #улицатнт #улицанатнт #маратиктнт #маратик #руслансабиров #сабиров #сабировруслан #sabirov #моднаятема #бесяо #challengeшмелендж #салават30сезон #татары #татарлар #татарстан #казань #салават #тугантел #татарскийтанец #биюкое Публикация от Руслан Сабиров/Ruslan Sabirov (@ruslan.sabirov) 8 Авг 2018 в 8:17 PDT  На берегу Раифского озера, рядом с Богородицким монастырем закончили работу над образом Грузинской иконы Божией матери — образ представляет собой мозаичное панно, выложенное из морской гальки на бетонной основе размером 3,5 на 2,5 метра.
Происшествия
Верховный суд РТ продлил домашний арест бывшему ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову до 27 октября.
По факту засыпки озера Безымянное в Лаишевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Бывший начальник отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летняя Елена Секалина задержана в Татарстане в рамках расследования дела об убийстве 9-летней девочки в деревне Горка Алексеевского района.
Хозяин гостиницы в Лазаревском районе Сочи, где погиб 7-летний мальчик из Татарстана, признал, что изменил конструкцию ливневой канавы. Ребенок, напомним, упал в ливневку, после чего потоки воды вынесли его в открытое море.
И о погоде
Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев считает, что совсем скоро Казань покинет холодный фронт.
Казанский репортер: последние новости
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