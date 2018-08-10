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При строительстве трассы «Сортавала» нашли стоянку людей эпохи неолита
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При строительстве трассы «Сортавала» нашли стоянку людей эпохи неолита 

РИА Новости 10 августа 2018
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Археологи обнаружили поселение эпохи неолита на месте строительства федеральной автомобильной дороги «Сортавала», сообщает Упрдор «Северо-Запад» имени Смирнова.
"На участке строительства и реконструкции федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» на границе Ленинградской области и республики Карелия в результате археологических раскопок обнаружены следы стоянки древнего человека", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты РАН вели работы на 151-м километре трассы — вблизи поселка Березово Приозерского района Ленинградской области. «Без сомнения можно сказать, что это уникальный памятник культуры периода неолита, подобных материалов в распоряжении наших ученых еще не было», — отметил сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера), руководитель экспедиции Дмитрий Герасимов, слова которого приводятся в сообщении.
По информации дорожного управления, среди археологических находок — керамика, наконечники стрел, блесны и декоративные изделия: подвески из сланца, изделия из янтаря. «По характеру найденных артефактов можно утверждать, что их происхождение — это 2400-2100 годы до нашей эры. То есть находкам на сегодняшний день, предположительно, уже около 5 тысяч лет», — говорится в сообщении.
К реконструкции автомобильной дороги А-121 «Сортавала» на участке 131 — 153 километр (от города Приозерска до границы с республикой Карелия) протяженностью 20,8 километра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приступило в 2017 году. Ввод участка, согласно условиям государственного контракта, предусмотрен в 2019 году. Реализация проекта позволит ликвидировать единственный участок с грунтовым покрытием на сети федеральных автомобильных дорог в Ленинградской области.
"Проведение археологических изысканий на месте обнаружения стоянки древнего человека не помешает подрядчику объекта закончить реконструкцию в установленный контрактом срок. При этом до момента полного изъятия артефактов с места проведения археологической экспедиции работы по строительству дороги продолжаться не будут", — заявляют в дорожном управлении.
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