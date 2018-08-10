Облака и туман над Большим бэйпаньцзянским мостом

Люпаньшуй /пров. Гуйчжоу/, 9 августа / Синьхуа / — Облака и туман окутали сегодня большой мост через реку Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Этот мост с длиной основного пролета 720 м, возведенный над ущельем на высоте 565 м, является частью гуйчжоуского участка /Бицзе — Дугэ/ скоростного шоссе Ханчжоу — Жуйли. (Синьхуа/Оу Дунцюй)

Люпаньшуй /пров. Гуйчжоу/, 9 августа /Синьхуа/ — Облака и туман окутали сегодня большой мост через реку Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Этот мост с длиной основного пролета 720 м, возведенный над ущельем на высоте 565 м, является частью гуйчжоуского участка /Бицзе — Дугэ/ скоростного шоссе Ханчжоу — Жуйли. (Синьхуа/Оу Дунцюй)

Люпаньшуй /пров. Гуйчжоу/, 9 августа /Синьхуа/ — Облака и туман окутали сегодня большой мост через реку Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Этот мост с длиной основного пролета 720 м, возведенный над ущельем на высоте 565 м, является частью гуйчжоуского участка /Бицзе — Дугэ/ скоростного шоссе Ханчжоу — Жуйли. (Синьхуа/Оу Дунцюй)

Люпаньшуй /пров. Гуйчжоу/, 9 августа /Синьхуа/ — Облака и туман окутали сегодня большой мост через реку Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Этот мост с длиной основного пролета 720 м, возведенный над ущельем на высоте 565 м, является частью гуйчжоуского участка /Бицзе — Дугэ/ скоростного шоссе Ханчжоу — Жуйли. (Синьхуа/Оу Дунцюй)