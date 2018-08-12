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3-дверному Seat Leon сказали слово «нет»
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3-дверному Seat Leon сказали слово «нет» 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Трёхдверного Leon больше не купить. Причина отказа — низкий спрос.
Ранее в этом месяце Seat отказался от трёхдверной версии Mii в Европе. Причина — тоже низкий интерес со стороны потенциальных покупателей, невозможность противостоять «родственным» Volkswagen Up! и Skoda Citigo.
Отметим, что базовый Seat Leon стоит 18 960 фунтов стерлингов в Великобритании, тогда как вариант ST почти на 1000 фунтов стерлингов дороже.
Трёхдверные хэтчбеки были довольно популярны в 1990-х и начале 2000-х годов, но теперь кажется, люди гораздо сильнее заинтересованы в более практичных транспортных средствах.
Интересно, что за последние два года Volkswagen также завершил выпуск трёхдверных Polo и Scirocco.
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