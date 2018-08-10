Семь мостов дорожники отремонтируют по-новому

Речка Таловка в засуху — ручеек в зарослях. Но по весне — это своенравный поток. И поэтому мост здесь протяженный. А еще он — часть оживленной трассы Новосибирск-Колывань-Томск. Так что объект стратегический, но у него есть слабое место: стыки с дорогой. Мост проектировали как некую дышащую конструкцию, чтобы поглощать нагрузку от движения автомобилей.

«Даже стоя на мосту, мы чувствуем, как проходит автотранспортное средство, все играет. Следовательно, когда есть деформация, самое слабое место разрушается. В данном случае, это деформационный шов», — рассказал генеральный директор подрядной организации «Сибавтодор» Алексей Двойничников.

Около шва и происходит разрушение поверхности моста и дороги. Бетон для ремонта не подходит — хрупкий. Нужно что-то прочное, но гибкое. Выход нашли в новых технологиях. Материал на основе полиуретана флекс-крит. Его еще называют эластомерным бетоном. Это продукция импортозамещения, она отечественная.

«Материал является аналогом иностранных производителей, выпускаемых в Германии. И стоит в три раза дешевле, а с точки зрения технических характеристик, в некоторых параметрах превосходит», — говорит ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела Территориального управления автодорог Максим Тройнов.

Прораб участка ремонта моста Евгений Медведев — профессионал по ремонту стыков. Успех предприятия видит в качественной подготовке места нанесения полиуретанового материала. Никакой пыли, никакой влаги.

«Как любой другой материал, этот требует тщательной подготовки, соблюдения инструкций. Даже если материал дважды замешать в одном и том же ведре, можно его испортить», — рассказал Евгений Медведев.

Когда все правильно сделано, ждать результата приходится недолго. Сразу видно, на что способна эта технология.

Далее строители вытащат опалубку из деформационного шва и зальют его упругими материалами. Мост как и прежде будет подвижен, но поверхность у шва разрушаться не будет. Обеспечен комфортный проезд транспортным средствам, сохранена и конструкция, на стыке не будет проходить вода.

С помощью новой технологии, которая уверенно пошла в жизнь, на территории Новосибирской области выполнят деформационные швы на семи мостах. И потом лет на пять, эксперты уверены, о швах можно забыть.