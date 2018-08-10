Ещё
«Без бахил не входить»: необычное объявление на двери такси удивило жителей Уссурийска
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Без бахил не входить»: необычное объявление на двери такси удивило жителей Уссурийска 

Prim.News 10 августа 2018
Фото: Prim.News
Опубликовано фото.
Популярный инстаграм-паблик Уссурийска «Марк Чернослив» опубликовал фотографию автомобиля одной из таксомоторных компаний, на двери которого висело необычное объявление с требованием «Без бахил не входить!». Многих подписчиков позабавила такая фотография, а кого-то это серьёзно возмутило.
Читатели не скупились на комментарии.
«Туда без библии страшно сесть, не то что без бахил»
«чаще всего там есть иконки, потому можно без Библии, но крестик лучше надеть»
«Забыл подписать «я не очень то люблю свою работу, тем более работать на ней и вообще все люди мне противны» именно об этом говорит эта надпись и ниочем более!»
«Есть специальные вкладыши на ковры в машину. Будет гораздо проще»
«Правильно, ездий лучше на автобусе»
«бахилами должна обеспечить сама компания, как в мед.центрах, это даже не обсуждается, но обидно то, что большая часть пассажиров люди чистоплотные, и это об’явление больше говорит о некомпетентности водителя, это как унижение пассажиров»
Prim.News: последние новости
Микроавтобус чуть не слетел с моста в Приморье Готовы четыре из семи опор нового моста в Новолитовске В Приморье таксист отказаться впускать клиентов без бахил
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение