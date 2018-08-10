Подвесной мост украсил лес между деревнями Кругликово и Белогуры

«Здесь вот пять лифтовых тросов, которые держат мост. Внизу пять, они используются в лифтовых шахтах. Заказаны были специально, сделаны из прочного материала», — рассказывает житель поселения Белогуры Игорь Белых.

Подвесной мост соединяет путь из поселения Белогуры в деревню Кругликово. До того, как он появился, перебираться на другой берег приходилось разными способами.

«Здесь грибные места, ягода, и всегда приходилось обходить через автодорожный мост, это получалось около

2,5 км. И кто знал район брода, переходили вброд. Было не особо удобно. Плотик здесь был сперва, потом деревянный мостик, наверное, лет пять. На зиму мы его убирали, весной снова устанавливали», — поясняет житель поселения Белогуры Игорь Белых.

Мост построили по инициативе жителей поселения Белогуры. Все расходы они взяли на себя. Заказали у профессионалов проект, приобрели необходимые материалы, все строительные работы сделали сами. Движение по навесному мосту не прекращается ни на минуту. Кто на рыбалку, кто в магазин.

«Люди же живут, а как переходить? Обходить далеко, там же и магазин, и школа. Нужен мост», — говорит житель деревни Кругликово Андрей Куликов

«Практически каждый день в деревню ездим, в магазин, и просто полюбоваться рекой хочется, когда свободное время есть. Мост очень красивый», — говорит жительница поселения Белогуры Элеонора Гафарова.

«Доходим до моста, становимся на край — и кто щучкой ныряет, а кто ныряет просто солдатиком, некоторые бомбочкой, кто как любит», — рассказывает жительница поселения Белогуры Елизавета Юдина.

В этом году белогуровцы объединились и все вместе вышли на ремонт моста.

«Вся деревянная часть моста заменена. Тросы были промазаны, узлы у нас проверяются каждый год по весне, то есть идет осмотр моста. И в этом году мы все смазали, проверили полностью», — говорит житель поселения Белогуры Игорь Белых.

Проверяли на совесть, лучше любого инспектора. Ремонтировали ведь для себя. Подвесной мост посреди леса — настоящее украшение здешних мест. Местные уверены — провисит не один десяток лет.