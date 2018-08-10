Три дня в «душегубке». Как барнаульцы спасли запертых в машине животных

Настоящая спецоперация по спасению животных развернулась в Барнауле после того, как в соцсетях появилось сообщение о собаке и кошках, запертых в припаркованной машине. Местные жители рассказали, что автомобиль стоит на солнце несколько дней, а владелец не объявляется.

О том, что было дальше, АиФ-Алтай рассказали участники событий.

Стоял несколько дней

Припаркованный « УАЗ Патриот» с иркутскими номерами, в котором находились две кошки и собака, заметили в районе ул. Солнечная Поляна.

«9 августа мне позвонила подруга-зоозащитница и сказала, что ей передали информацию о том, что на окраине три дня стоит машина, там заперта собака и две кошки, — рассказала редакции Ирина Сабаева, участница спасательной операции. — Внутри была переноска, мисочка с водой. Видно, что животных либо перевозили, либо намеренно оставили их внутри. Люк был приоткрыт, но все равно было жарко».

Девушки предположили, что животных мог оставить кто-то из волонтеров, и бросили клич в группах помощи животным. Никто не откликнулся, тогда они обратились за помощью в популярные городские паблики. Спустя несколько часов спасением животных занялись несколько десятков барнаульцев, еще несколько тысяч человек следили за спасательной операцией «онлайн».

Ждать или вскрывать?

После звонка в полицию пришел участковый, взял объяснение и сказал, что поиски хозяина займут немало времени. «Номер телефона владельца машины установили быстро, но девушка не отвечала на звонки», — говорит Ирина.

Неравнодушные горожане, которые собрались возле машины, решили, что медлить нельзя, и попытались вскрыть автомобиль.

«Снимали на видео, чтобы видели, что вызволяем животных, и имущество нам не интересно. Свидетелей было много, — рассказал барнаулец Михаил И. — Мы силой чуть опустили стекло: один человек отгибал, другой пытался рукой открыть дверь изнутри, третий отвлекал собаку с другой стороны, чтобы она не укусила».

Собака была напугана, защищалась. Когда открыли дверь, выбежала и забралась под машину. Пришлось вызывать «ловца» из приюта для животных и везти собаку на передержку прямо в клетке.

«Ни в одном городе такого не было»

Собаку приютила жительница Барнаула Анастасия Машарова. У Анастасии частный дом и она уже не раз брала животных на передержку.

«Собака в нормальном состоянии, не истощена. Но жара дала о себе знать: сегодня весь день находится на улице, домой не заходит, — рассказала АиФ-Алтай Анастасия. — Хозяйка позвонила мне уже ночью (контактный номер оставляли в машине и в соцсетях — прим. ред.). Рассказала, что переезжает из Иркутска в другой город и везет с собой животных. В тот день задержалась, так как помогала подруге, которая проходит обследование с маленьким ребенком. Она в шоке, говорит, что ни в одном городе такого не было. Считает, что ей создали дополнительные проблемы».

Владелица намерена забрать питомца. «Договорились, что пока она не решит свои личные проблемы, собака побудет у меня. Возвращать ее в машину бессмысленно», — говорит Анастасия.

Барнаульцы осудили безответственную хозяйку. «Вы знаете, что животное ни в коем разе нельзя оставлять в машине, тем более закрытой, даже если там щель. Собаки погибают от перегрева, а сейчас солнце жарит. Собака была закрыта, ее надо освободить. И есть такой закон, что нельзя оставлять и за это будет „айяйяй“», — написала Елена Прапорщикова.

Комментарий специалиста

Елена Атясова, начальник лечебно-профилактического отдела Государственной ветеринарной лечебницы:

— Конечно, кошки и собаки тяжело переносят жару. У кошек повышенная температура тела 37,5-38,5 градусов, а у собак нет потовых желез. Наверное, все видели, когда в сильную жару собаки дышат с открытым ртом, так у них происходит терморегуляция. Кроме того, животных нельзя надолго оставлять без воды, хотя говорить о какой-то норме потребления н приходится, здесь все индивидуально. К счастью, в нашей практике не бывало случаев, когда животные гибли от перегрева.

Кстати

С 10 января 2018 года вступил в силу региональный закон от 06.12.2017 №96-ЗС «О содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края». В пункте 4 статьи 9 говорится:

«Запрещается содержание домашних животных: 1) в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях); 2) постоянно или длительное время (более трех часов) в транспортных средствах; 3) в гаражах, не предназначенных для содержания домашних животных».

За нарушение закона грозит административная ответственность. Предусмотрен штраф для граждан в размере от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей; для юридических лиц — от 5000 до 10000 рублей.