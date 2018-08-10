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Жительница Тверской области два дня ждала «скорую» после инсульта
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Жительница Тверской области два дня ждала «скорую» после инсульта 

360tv.ru 10 августа 2018
Фото: 360tv.ru
45‐летняя жительница деревни Черногубово Тверской области почувствовала себя плохо и решила вызвать скорую помощь. Однако диспетчеры посоветовали выпить «две таблетки валерьянки и таблетку анальгина». Через два с половиной дня супруг Александр Колесов, не дождавшись помощи врачей, отвез жену в больницу. Медики диагностировали у нее инсульт. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook. Следователи тем временем возбудили уголовное дело.
Все началось еще 3 августа. Колесов рассказал, что диспетчер «неотложки» проигнорировал просьбу заболевший отправить к ней врачей. На том конце провода ей ответили, что самочувствие могло ухудшиться из-за резкого перепада погоды.
Полтора дня женщина лечилась собственными силами, но к вечеру воскресенья ей стало совсем плохо: супругу Колесова начало трясти, сильно повысилось давление.
В этот раз после звонка по номеру 103, медики все-таки приехали. Врачи сделали кардиограмму, «вкололи» лекарство и посоветовали обратиться к местному хирургу. На следующее утро несчастная не смогла самостоятельно встать с кровати.
«Снова звоню 103, снова про сильное головокружение, слабость, про головную боль во все том же месте, плюсом про необходимость госпитализации, причем, экстренной. Снова вопрос «Какого черта вы звоните нам?» и отсыл в ЦРБ, снова про телефоны экстренных служб, снова «Ладно, диктуйте адрес полностью»», — написал Колесов.
Скорую пришлось ждать три часа, после чего там заявили, что никто не приедет. Тогда Александр сам повез жену в Областную клиническую больницу, где ее наконец приняли и оказали необходимую помощь. Медики диагностировали у нее инсульт и оставили на лечение в учреждении.
На данный момент ее состояние доктора оценивают как тяжелое, но стабильное. Супруг надеется на скорейшее выздоровление жены.
Межу тем, в региональном управлении Следственного комитета заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Комментарий представителей медработников «360» пока не удалось получить.
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