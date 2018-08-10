Главный госавтоинспектор Башкирии празднует день рождения

Динар Загитович, с праздником!

Начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов сегодня, 10 августа, празднует свой день рождения.

Свои поздравления в соцсетях уже озвучил руководитель уфимского полка Ильнур Садыков.

— Уважаемый Динар Загитович! От своего имени и от имени всего коллектива ГИБДД города Уфы разрешите поздравить Вас с Днем рождения. Вы человек с Большой буквы. С Вас хочется брать пример. Потому что Вы являетесь не только хорошим начальником, но и замечательным человеком. От всей души хочется пожелать Вам бодрости духа, успеха, благополучия, стабильности и всего самого наилучшего! — написал тёплые слова подчинённый.

Редакция Ufa1 присоединяется к поздравлениям!