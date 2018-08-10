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Главный госавтоинспектор Башкирии празднует день рождения
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Главный госавтоинспектор Башкирии празднует день рождения 

ufa1.ru 10 августа 2018
Фото: ufa1.ru
Динар Загитович, с праздником!
Начальник республиканского ГИБДД Динар Гильмутдинов сегодня, 10 августа, празднует свой день рождения.
Свои поздравления в соцсетях уже озвучил руководитель уфимского полка Ильнур Садыков.
— Уважаемый Динар Загитович! От своего имени и от имени всего коллектива ГИБДД города Уфы разрешите поздравить Вас с Днем рождения. Вы человек с Большой буквы. С Вас хочется брать пример. Потому что Вы являетесь не только хорошим начальником, но и замечательным человеком. От всей души хочется пожелать Вам бодрости духа, успеха, благополучия, стабильности и всего самого наилучшего! — написал тёплые слова подчинённый.
Редакция Ufa1 присоединяется к поздравлениям!
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