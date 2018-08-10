На свердловских дорогах найдено 11 очагов аварийности

Свердловская область занимает 56-е место в России по количеству опасных участков дорог. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Всего на Среднем Урале в прошлом году было зарегистрировано 11 очагов аварийности (в 2016 — 13). Два из них зафиксированы на дорогах федерального значения, три — на дорогах регионального значения, 6 — в Екатеринбурге.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ОНФ, в регионе, по данным ГИБДД, уже проведены все запланированные мероприятия по ликвидации существующих очагов аварийности. В частности, на участке 92+040 дороги Р-351 сделано искусственное освещение и установлены светодиодные знаки. На участке 32+530 — 33+420 дороги Р-354 проведено комплексное обустройство пешеходных переходов П-образными опорами и установлены пешеходные ограждения.

Стоит отметить, что на данный момент в проекте ОНФ «Карта Убитых Дорог» отмечено 316 дорог Свердловской области, требующих ремонта. Из них 81 — в Екатеринбурге.