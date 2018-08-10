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Минвостокразвития: у 10% населения Дальнего Востока нет доступа к качественной связи
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Минвостокразвития: у 10% населения Дальнего Востока нет доступа к качественной связи 

ТАСС 10 августа 2018
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Десятая часть населения Дальнего Востока не имеет доступа к широкополосному интернету и качественной мобильной связи, сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.
"Проблема связи на Дальнем Востоке стоит очень остро, и на сегодня имеющаяся инфраструктура не позволяет в полной мере ее решить. Это касается как магистральных каналов связи с выходом в единую сеть страны, так и информационной инфраструктуры населенных пунктов. В результате 10% населения региона не имеет качественной, устойчивой связи, а в ее отсутствие вынуждено оплачивать высокую стоимость спутниковой связи", — сказал министр.
В качестве примера он привел стоимость услуг связи и доступа в интернет по спутниковой связи при скорости 1 Мбит/с на Курильских островах, которая составляет 40 тыс. рублей в месяц.
"Дальнему Востоку достаточно сложно конкурировать с Центральной Россией в развитии высоких технологий, где базируется вся информационная инфраструктура. Необходимо в первую очередь обеспечить качественной связью образовательные и медицинские учреждения. Увеличить долю домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети интернет до 97% к 2024 году. Отдельного внимания заслуживает вопрос покрытия сетями федеральных и региональных дорог в зимний период [для] возможности экстренного вызова, это уже вопрос жизни", — сказал Козлов.
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