Минвостокразвития: у 10% населения Дальнего Востока нет доступа к качественной связи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. / ТАСС /. Десятая часть населения Дальнего Востока не имеет доступа к широкополосному интернету и качественной мобильной связи, сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

"Проблема связи на Дальнем Востоке стоит очень остро, и на сегодня имеющаяся инфраструктура не позволяет в полной мере ее решить. Это касается как магистральных каналов связи с выходом в единую сеть страны, так и информационной инфраструктуры населенных пунктов. В результате 10% населения региона не имеет качественной, устойчивой связи, а в ее отсутствие вынуждено оплачивать высокую стоимость спутниковой связи", — сказал министр.

В качестве примера он привел стоимость услуг связи и доступа в интернет по спутниковой связи при скорости 1 Мбит/с на Курильских островах, которая составляет 40 тыс. рублей в месяц.

"Дальнему Востоку достаточно сложно конкурировать с Центральной Россией в развитии высоких технологий, где базируется вся информационная инфраструктура. Необходимо в первую очередь обеспечить качественной связью образовательные и медицинские учреждения. Увеличить долю домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети интернет до 97% к 2024 году. Отдельного внимания заслуживает вопрос покрытия сетями федеральных и региональных дорог в зимний период [для] возможности экстренного вызова, это уже вопрос жизни", — сказал Козлов.