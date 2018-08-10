В Заводском районе Саратова «ВАЗ» провалился колесом в открытый канализационный колодец

В Заводском районе Саратова рядом с домом №2 по улице Волгодонская автомобиль «ВАЗ-2110» провалился колесом в открытый канализационный колодец. Машина застряла на месте, водителю пришлось ждать автоинспекторов несколько часов. Об этом он сообщил в сообществе «Саратов оналйн» социальной сети «Вконтакте».

"Когда выполняешь чужую работу и закрываешь люки, даже не хотя этого", — прокомментировал ситуацию один из интернет-пользователей.

Также было отмечено, что крышки люка в этом месте нет уже давно. К тому же, из канализации наружу течёт ручей. Горожане жалуются, что из-за этого на возник неприятный запах.

Напомним, в последнее время в городе остро встала проблема с открытыми колодцами. Чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации, телеканал «Саратов 24» презентовал музыкальный клип «Чиновник, закрой свой люк!».