Украина позавидует ценам в Крыму с вводом железнодорожной части «несуществующего» моста

"Открытие железнодорожной ветки Крымского моста принесет Крыму огромные выгоды уже в первые месяцы. Когда полуостров воссоединился с Россией, стало ясно: с логистикой в регионе все очень плохо. Все, что с 2014 по 2018 годы связывало Крым с материковой часть РФ — паромная переправа и воздушное сообщение. На этих видах транспорта удобно возить людей, но с точки зрения перевозки товаров их эффективность крайне низка — паром и авиационные грузоперевозки существенно удорожают конечную стоимость товаров для крымчан.

Железная дорога, напротив — самый экономически выгодный способ перевозки, позволяющий доставлять целые составы груза максимально безопасно и дешево. Потому такие доставки сразу существенно снизят цены на все группы товаров, ввозимых в Крым. Это подавляющее большинство строительных материалов, горючее, товары народного потребления и продукты питания, которые полуостров для себя не производит в достаточном количестве. Речь идет об огромной номенклатуре товарных групп, то есть в Крыму подешевеет очень многое", — считает парламентарий.

Замгендиректора по инфраструктурным проектам компании-генподрядчика строительства Крымского моста Леонид Рыженькин рассказал, что на железнодорожной части Крымского моста начали укладывать рельсы, путь строится по бесстыковой (" бархатной") технологии. Дорога через Керченский пролив рассчитана на движение поездов со скоростью до 120 км/ч для пассажирских и до 80 км/ч для грузовых составов, в сутки она сможет пропускать до 47 пар поездов в обе стороны. А с учетом местных условий, мост обладает повышенной сейсмоустойчивостью и сможет выдержать даже 9-балльное землетрясение.

"Если в Крыму подешевеют товары, ввозимые с материковой России, то пойдет и обратный процесс — улучшенная логистика сделает производимые в Крыму товары более дешевыми при продаже в других регионах России, то есть повысится их конкурентоспособность. А это уже существенный толчок для развития экономики полуострова и повышения его благосостояния, что в конечном итоге отразится на крымчанах.

Кроме того, железнодорожная ветка существенно облегчит жизнь и работу нашим крупным предприятиям, которые сейчас вынуждены завозить сырье и необходимое для работы оборудование «вкруговую». Сначала необходимые товары доставляются большегрузными авто или поездами в Краснодарский край, потом перекладываются на паром, после чего уже перевозятся по полуострову. Такие перевалки делают доставку очень дорогой, но альтернативы пока нет. Впрочем, с этими же проблемами сталкивается любе производство на полуострове", — подчеркивает сенатор.

Туризм и барьеры

19-километровый мост через Керченский пролив является самым протяжённым в России и Европе, сложные климатические условия очень усложняют его строительство. Работы над железнодорожным полотном моста завершатся в 2019 году, но уже через несколько месяцев строители соединят нитки пролётов со стороны Тузлы и Керчи. После запуска железной дороги фарватерный участок Крымского моста будет раскрашен в цвета российского триколора.

За почти 30 месяцев строители погрузили все сваи, сформировали 295 из 307 железнодорожных опор высотой от пяти до 35 метров, собрали свыше 110 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролётов. Они тяжелее и сложнее, чем автодорожные. К строительству Крымского моста привлечены лучшие мостоотряды страны — почти 30 организаций. Основная кооперация стройки — это 180 компаний со всей России. Ещё несколько тысяч предприятий среднего и малого бизнеса вовлечено в обеспечение строительства опосредованно.

"В этом году Крым посетили уже на 25% больше отдыхающих, чем в прошлом — в основном, это заслуга открытой в мае автодорожной части Крымского моста. Какую-то долю обеспечил новый современный терминал аэропорта в Симферополе, но появившаяся автомобильная доступность стала решающим фактором. При этом немало людей боятся летать самолетами и не хотят ехать в долгие поездки на авто. Железная дорога — самый безопасный способ передвижения, то есть турпотоки с пуском поездов опять вырастут.

Открываются и новые возможности для крымчан, которые получают новые возможности выехать из региона на работу в другие субъекты РФ или путешествовать по России. Далеко не все могут купить билет на самолет, да и машиной располагает не каждая семья. При этом если сравнивать вагоны пассажирских поездов России и Украины — это небо и земля. РЖД предоставляет значительно более комфортные условия перевозок, чем «Укржелдороги» с подлежащими списанию вагонами.

В Крыму очень ждут ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста — это возможности для бизнеса и более комфортная жизнь рядовых граждан. Но главное, этот проект окончательно выведет полуостров из транспортной блокады, сделав его логистически связанной частью России", — заключает Сергей Цеков.