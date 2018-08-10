Ещё
Полицейские спасли семейную пару из Петербурга, заблудившуюся в калужских лесах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейские спасли семейную пару из Петербурга, заблудившуюся в калужских лесах 

Калуга 24 10 августа 2018
Фото: Калуга 24
В Дзержинском районе заблудилась супружеская пара из Петербурга, отправившаяся в лес по грибы. К счастью для грибников, это произошло в зоне действия сотовой связи, поэтому супруги смогли дозвониться до оператора службы «112», который передал их сообщение в отдел МВД России по Дзержинскому району. Сотрудники отдела связались с грибниками и выяснили, где примерно они находятся. Прибыв на место на служебной машине, полицейские включили сигнальное громкоговорящее устройство. Услышав вдалеке сирену, грибники пошли на звук и вскоре оказались на дороге, где их уже поджидали полицейские. Несколько дней назад спасенная женщина позвонила на телефон доверия УМВД России по Калужской области и поблагодарила полицейских.
Калуга 24: последние новости
Пропал 30-летний мужчина Пешеходные переходы приподнимут над проезжей частью Внедорожник сгорел на окружной дороге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение