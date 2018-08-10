Полицейские спасли семейную пару из Петербурга, заблудившуюся в калужских лесах 

В Дзержинском районе заблудилась супружеская пара из Петербурга, отправившаяся в лес по грибы. К счастью для грибников, это произошло в зоне действия сотовой связи, поэтому супруги смогли дозвониться до оператора службы «112», который передал их сообщение в отдел МВД России по Дзержинскому району. Сотрудники отдела связались с грибниками и выяснили, где примерно они находятся. Прибыв на место на служебной машине, полицейские включили сигнальное громкоговорящее устройство. Услышав вдалеке сирену, грибники пошли на звук и вскоре оказались на дороге, где их уже поджидали полицейские. Несколько дней назад спасенная женщина позвонила на телефон доверия УМВД России по Калужской области и поблагодарила полицейских.