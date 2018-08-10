Новосибирцы попросили отремонтировать дорогу. Власти заявили, что её не существует

Жители Ленинского района Новосибирска попросили власти отремонтировать дорогу и даже нашли на это деньги — чиновники отказались делать ремонт, объяснив это тем, что дороги нет.

Безымянная гравийная дорога соединяет улицу Рионскую с Балластными переулками. По словам местных жителей, её построили еще в советские времена, когда здесь был совхоз.

«Это в Ленинском районе: получается, что дорога соединяет два населённых пункта. Дорога идёт через болота. Со стороны Балластной находится школа № 138, там же и больница, и почта. Весной дорогу сильно размыло. Так размыло, что мамы с колясками не могли пройти по дороге. Возник вопрос по ремонту: надо делать отсыпку. Обратились к депутату по ремонту, вроде как нашли деньги. Начали выяснять, что за дорога и узнали, что она сдана в аренду песчаному карьеру ООО «Старица». И всё, получается, что мэрия отремонтировать её не может. Я созванивался с помощницей депутата Козловского, она сказала, что дороги там нет. Хотя дороге лет 40. Она всю жизнь там была», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Евгений.

По его словам, дорога очень популярна не только у местных жителей: когда собираются пробки на Станционной 2-ой, водители объезжают заторы именно здесь.

«В этом году сказали, что дорога в аренде. Все успешно пользовались дорогой, администрация её ремонтировала, поддерживала. А в этом году получилось вот так», — добавил Евгений.

Помощница депутата Заксобрания Новосибирской области Дмитрия Козловского рассказала корреспонденту НГС, что решением этой проблемой занимаются с 2006 года, а всё это время попросту не хватало денег на ремонт.

«Бюджетных средств не хватает и исполнение наказа (о ремонте дороги — А. С.) постоянно отодвигался. Мы писали в разные инстанции и получали ответ, что ремонт может быть произведён в случае дополнительного финансирования. В этом году нам удалось найти деньги на обустройство дороги, мы уже договорились, высчитали всё, были готовы сделать эту дорогу. Но когда подрядчик начал подготовительный этап выяснилось, что участок этот, кадастровый, находится в аренде у некоего ООО по добыче гравийных материалов. Поскольку это арендованная территория, то и ремонтировать её нельзя. Деньги направили на ремонт другой дороги», — рассказала корреспонденту НГС помощник депутата Елена Золотухина

Помощница депутата отметила, что договор аренды дороги заключён в марте 2017 года на длительный срок.

«Мы попросили чтобы ООО до истечения срока аренды содержало дорогу в надлежащем состоянии. Нам ответили, что при формировании кадастровых планов и границ участка наличие данного проезда не было учтено. Нам сказали, что мы можем подать ходатайство о пересмотрении границ участка. Из этого ответа напрашивается, что дороги там как-бы нет», — добавила Елена Золотухина.

Что делать с возникшей ситуацией пока непонятно, хотя в приёмной депутата заверили, что продолжат решать проблему. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.

В июле жители Новосибирска сами отремонтировали дорогу на улице Новой в Заельцовском районе: в ямы они уложили обломки старого асфальтового покрытия. А жители улицы Светлой в Дзержинском районе уже год страдают от необычного ремонта дороги, который делает их сосед. Он посыпает дорогу битым стеклом, а потом маскирует его строительным мусором. Местные жители предполагают, что мужчина таким образом мстит машинам и их владельцам, которые проезжают мимо его дома.