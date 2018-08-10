В мэрии рассказали, где сегодня и завтра будут класть асфальт

Сегодня вечером многострадальный перекресток будет наконец отремонтирован.

Сегодня рабочие компании-подрядчика будут восстанавливать отфрезерованные ранее фрагменты дорожного полотна рядом с перекрестком улицы Правды и Ключевского шоссе, сообщили в пресс-службе мэрии. Укладка асфальта на этом участке намечена на вечернее время.

Утром 11 августа ремонтные работы будут продолжены возле перекрестка улицы Правды и проспекта Александра Невского. Администрация города предупреждает о возможных затруднениях автомобильного движения в местах укладки асфальта, просит водителей быть особо внимательными и заранее планировать маршрут.