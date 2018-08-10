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В мэрии рассказали, где сегодня и завтра будут класть асфальт
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В мэрии рассказали, где сегодня и завтра будут класть асфальт 

Карельские вести 10 августа 2018
Фото: Карельские вести
Сегодня вечером многострадальный перекресток будет наконец отремонтирован.
Сегодня рабочие компании-подрядчика будут восстанавливать отфрезерованные ранее фрагменты дорожного полотна рядом с перекрестком улицы Правды и Ключевского шоссе, сообщили в пресс-службе мэрии. Укладка асфальта на этом участке намечена на вечернее время.
Утром 11 августа ремонтные работы будут продолжены возле перекрестка улицы Правды и проспекта Александра Невского. Администрация города предупреждает о возможных затруднениях автомобильного движения в местах укладки асфальта, просит водителей быть особо внимательными и заранее планировать маршрут.
По материалам: ptzgovorit.ru
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