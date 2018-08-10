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В России изменятся правила техосмотра
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В России изменятся правила техосмотра 

РИА «ФедералПресс» 10 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство РФ подготовило изменения в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Как сообщается на сайте кабмина, первый законопроект предлагает ввести процедуру фото и видеофиксации технического осмотра, за соблюдением операторами нормативов техосмотра будет устанавливаться строгий контроль.
Кроме того, предлагается также установить возможность оформления диагностической карты в виде электронного документа.
Второй законопроект усиливает административную ответственность всех участников техосмотра, еще один документ предполагает уголовное наказание за выполнение работ без аккредитации оператора техосмотра и направлен на борьбу против «серых» диагностических карт.
Напомним, новые правила предусматривают новые требования к безопасности автомобиля. Теперь, если на автомобиле установлена шипованная резина, то ею должны быть оборудованы все колеса. Кроме знака аварийной остановки, теперь в обязательном порядке будут проверять наличие аптечки и исправного огнетушителя. Кроме того, согласно документу, введен запрет на демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей.
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