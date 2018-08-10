Оренбуржцам будет проще регистрировать свой автомобиль

Оренбуржцам через год будет проще регистрировать свой автомобиль — внесенные в закон изменения приняты, но начнут действовать через год — с 4 августа 2019 года, — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Главное нововведение в том, что производитель или дилер смогут: — готовить и подавать в Госавтоинспекцию документы от имени владельца ТС; — изготавливать номерные знаки; — передавать ТС владельцу автомобиль с уже установленными знаками и с регистрационным документом.

Вместе с тем, чтобы осуществлять регистрацию ТС, производителям и дилерам необходимо внести свои данные в реестр специализированных организаций. Для приобретения статуса специализированной организации необходимо соблюдение следующих требований:

1) наличие в собственности или на ином законном основании здания, строения, сооружения либо помещения для совершения действий, связанных с участием в государственной регистрации транспортных средств;

2) наличие в штате квалифицированных сотрудников для проведения осмотра транспортных средств и совершения действий, связанных с участием в государственной регистрации транспортных средств.