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Оренбуржцам будет проще регистрировать свой автомобиль
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Оренбуржцам будет проще регистрировать свой автомобиль 

АиФ-Оренбург 10 августа 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбуржцам через год будет проще регистрировать свой автомобиль — внесенные в закон изменения приняты, но начнут действовать через год — с 4 августа 2019 года, — сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Главное нововведение в том, что производитель или дилер смогут: — готовить и подавать в Госавтоинспекцию документы от имени владельца ТС; — изготавливать номерные знаки; — передавать ТС владельцу автомобиль с уже установленными знаками и с регистрационным документом.
Вместе с тем, чтобы осуществлять регистрацию ТС, производителям и дилерам необходимо внести свои данные в реестр специализированных организаций. Для приобретения статуса специализированной организации необходимо соблюдение следующих требований:
1) наличие в собственности или на ином законном основании здания, строения, сооружения либо помещения для совершения действий, связанных с участием в государственной регистрации транспортных средств;
2) наличие в штате квалифицированных сотрудников для проведения осмотра транспортных средств и совершения действий, связанных с участием в государственной регистрации транспортных средств.
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