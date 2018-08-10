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Сервисные контракты Volkswagen — когда экономят, думают одинаково
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Сервисные контракты Volkswagen — когда экономят, думают одинаково 

Wroom.ru 10 августа 2018
Фото: Wroom.ru
Сервисный контракт  экономичное и дальновидное решение для всех, кто хочет уменьшить стоимость владения автомобилем и при этом сохранить все преимущества обслуживания в официальном сервисном центре Volkswagen. Сервисный контракт  надёжная инвестиция в будущее и гарантия спокойствия  для вас, и залог бесперебойной работы и отличного технического состояния  для вашего автомобиля.
На протяжении своей жизни (или определённого отрезка времени) автомобиль должен несколько раз заехать на сервис для прохождения планового ТО. Расходы на техническое обслуживание наших автомобилей понятны, поскольку все работы проводятся по единым регламентам. При этом каждое отдельное ТО имеет свою цену, которая зависит от пробега. Данное обстоятельство несколько затрудняет планирование расходов, делая выплаты неравномерными. Сервисный контракт позволяет систематизировать процедуру оплаты ТО.
Оплачивая сервисный контракт единовременно, вы получаете:
полный комплекс услуг по регламентному техническому обслуживанию автомобиля на выбранный вами срок;защиту от инфляции: как бы ни менялись цены на сервисные работы, запасные части или расходные материалы, прохождение ТО в период действия контракта не потребует никаких дополнительных затрат;профессиональное обслуживание в официальном сервисном центре Volkswagen;безупречное качество оригинальных запасных частей Volkswagen.
Узнайте об основных условиях программы по телефону: +7 (495) 741-45-45 и на нашем сайте: https://nfz.avto-city.ru/owners/specials/service-vertraege/
"Автоцентр Сити — Каширка"
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км
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