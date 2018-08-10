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В России хотят отменить лишение прав за выезд на «встречку»
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В России хотят отменить лишение прав за выезд на «встречку» 

Автовести 10 августа 2018
Фото: Автовести
Законопроект с поправками в административный кодекс уже внесен в Госдуму, передает «Коммерсант». Поправками предусмотрено внесение изменений сразу в две статьи КоАП, которые описывают наказание как за выезд на встречную полосу, так и за езду «против шерсти» по дороге с односторонним движением.
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Депутаты предлагают наказывать тех, кто совершает это нарушение в первый раз, только штрафом в 5 тысяч рублей, а возможность лишения ВУ на срок до полугода из списка наказаний исключить. Инициаторы поправок утверждают, что чаще всего подобное нарушение совершается не по злому умыслу, а в результате объективных причин — отсутствия разметки, неотрегулированных светофоров и тому подобное.
"Среди тех, кто совершает это нарушение впервые, немало лиц, для которых управление автомобилем является профессиональной деятельностью, и лишение их этого права не только отвечает принципам справедливости и соразмерности наказания совершенному деянию, но и фактически лишает их семьи значительного либо вообще единственного источника дохода", — поясняют инициаторы поправок.
Предусмотрели они и изменение наказания для рецидивистов — тех, кто совершает повторное нарушение. Сейчас им грозит лишение прав на срок в 1 год, а депутаты предлагают разрешить суду варьировать срок лишения в диапазоне от 2 месяцев до года.
Между тем, по официальным данным, самой частой причиной гибели в авариях на дорогах России является именно выезд на встречную полосу.
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