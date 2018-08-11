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Первые «умные» светофоры появятся на самой сложной развязке Владивостока
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Первые «умные» светофоры появятся на самой сложной развязке Владивостока 

360tv.ru 11 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Японские и российские специалисты начали устанавливать системы адаптивного управления «умными» светофорами. Работы идут на одном из сложнейших транспортных узлов города. Об этом сообщил сайт городской администрации.
Специалисты из России и Японии начали устанавливать контроллер и девять датчиков движения на пересечении улиц 100-летия Владивостока и Русской. Это самый сложный участок движения в городе с большими нагрузками. Именно здесь установят первые «умные» светофоры.
Учреждения «ВПЭС» и «Содержание городских территорий» предварительно подготовили все для установки адаптивных светофоров. Установили стойки и оборудование для подключения к электричеству.
Датчики и контроллеры безвозмездно предоставили японские партнеры — компания «Киосан Электрик». Датчики будут считывать количество машин и передавать данные на контроллер с программным обеспечением. Оно позволит понять, на каком участке дороги нагрузка больше, и в зависимости от этого предоставить приоритет движения определенному дорожному участку.
«Умные сфетофоры» помогут нормализовать движение транспорта во Владивостоке. Их монтаж завершат в течение нескольких дней.
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