В Тернопольской области потратят на дороги государственного значения более 1,7 млрд гривен

Служба автомобильных дорог в Тернопольской области 20 июня объявила о проведении двух тендеров на общую сумму 1,73 млрд гривен с НДС. Согласно размещенной на сайте госзакупок ProZorro документации, победители торгов должны будут до конца 2020 года осуществлять эксплуатационное содержание региональных автодорог государственного значения протяженностью 1,215 тыс. километров.

Один тендер предусматривает обслуживание 401,6 километров дорог, поделенных на 8 участков на трассах:

М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка;

М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская;

М-19 Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече;

Н-18 Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь;

Р-41 объездная вокруг Тернополя.

По второму тендеру нужно взять в эксплуатацию 813,2 километров дорог, куда входят 18 участков на трассах:

Т-23-12 Гусятин-Городок;

Р-26 Острог-Кременец;

Р-39 Броды-Тернополь;

Н-02/М-06/ Кременец-Белая Церковь-Ржищев-Канев-Софиевка.

Аукционы намечены на 13 сентября 2018 года.