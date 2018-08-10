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«Безопасная и качественная дорога» в Саратове не продержалась года
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«Безопасная и качественная дорога» в Саратове не продержалась года 

Свободные новости 10 августа 2018
Фото: Свободные новости
На участке проспекта 50 лет Октября, отремонтированном год назад по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», появилась первая дорожная яма.
Как заметил корреспондент ИА «Свободные новости», выбоина образовалась на проезжей части у бордюра на остановке общественного транспорта «1-я Дачная». Яма глубиной более десяти сантиметров заполнена водой, и в неё регулярно попадают колесами останавливающиеся автобусы и троллейбусы.
Стоит отметить, что на этом участке проспекта глубокие ямы регулярно появлялись и до ремонта — вдоль бордюра часто течет вода из прорванных коммуникаций.
Ранее на столбе в нескольких метрах от этой выбоины располагался паспорт объекта «Ремонт проспекта им. 50 лет Октября». Согласно табличке, ремонт данного участка дороги велся до октября 2017 года по заказу комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова. Генеральным подрядчиком выступало ООО «Волгадорстрой».
В ходе реализации федерального проекта в Саратове чиновники неоднократно подчеркивали, что на выполняемые дорожниками работы оформлена гарантия на несколько лет.
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