В России может подорожать техосмотр

Изменения правил прохождения техосмотра в России неизбежно отразятся на стоимости ТО, заявил вице-президент ВСС и РСА Сергей Ефремов в интервью «Бизнес Online». Установленные тарифы, по его мнению, сильно занижены и не позволяют компаниям-операторам ТО работать честно и эффективно. Вдобавок новые правила обяжут компании производить съемку процесса осмотра, так что операторы, вероятно, будут закладывать операционные расходы на это в стоимость диагностической карты.

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"Наверное, она (стоимость ТО — прим.ред.) все-таки должны подняться исходя из того, что на операторов будет возложено новшество — фото— и видеофиксация. Значит, надо оборудование дополнительное. Наверное, небольшое поднятие произойдет. На сколько — не знаю", — пояснил Ефремов.

Стоимость услуг операторов ТО в регионах России сегодня самостоятельно устанавливается субъектами Российской Федерации. Например, в Москве цена техосмотра для легковушки составляет 720 рублей.

Не секрет, что в этой сфере сейчас работает огромное количество количество посредников, которые продают диагностические карты без фактической процедуры ТО, причем «услугу» неофициально предлагают даже в страховых компаниях при оформлении ОСАГО.

Изменения в правилах проведения ТО будут включать специальные требования к операторам. Они коснутся и пропускной способности технических центров, и обязательства осуществлять видеосъемку процесса диагностики. Пунктам ТО придется раз в два года подтверждать квалификацию сотрудников и техсостояние, а сами диагностические карты станут электронными. За фальсификацию процедуры ТО введут более серьезную административную ответственность, а в отдельных случаях — и уголовную.