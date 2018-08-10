Инспекторы ДПС Алагирского района Северной Осетии рассказали жителям города о преимуществах получения госуслуг в электронном виде

Инспекторы ДПС Алагирского района провели разъяснительную работу с жителями города Алагир о возможностях получения государственных услуг при помощи Единого портала госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Сотрудники полиции рассказали пешеходам и водителям, студентам и пенсионерам о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, в том числе об экономии личного времени и денег, ведь использование портала дает возможность оплачивать пошлины со скидкой 30%. Теперь нет необходимости ездить с одного конца города в другой, отстаивать очереди, заполнять бланки, оплачивать их в банке и т.д. Портал госуслуг дает возможность делать все это, не выходя из дома.

После проведенных бесед пешеходам и водителям вручены листовки с наглядной агтацией.