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Инспекторы ДПС Алагирского района Северной Осетии рассказали жителям города о преимуществах получения госуслуг в электронном виде
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Инспекторы ДПС Алагирского района Северной Осетии рассказали жителям города о преимуществах получения госуслуг в электронном виде 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 10 августа 2018
Инспекторы ДПС Алагирского района провели разъяснительную работу с жителями города Алагир о возможностях получения государственных услуг при помощи Единого портала госуслуг (www.gosuslugi.ru).
Сотрудники полиции рассказали пешеходам и водителям, студентам и пенсионерам о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, в том числе об экономии личного времени и денег, ведь использование портала дает возможность оплачивать пошлины со скидкой 30%. Теперь нет необходимости ездить с одного конца города в другой, отстаивать очереди, заполнять бланки, оплачивать их в банке и т.д. Портал госуслуг дает возможность делать все это, не выходя из дома.
После проведенных бесед пешеходам и водителям вручены листовки с наглядной агтацией.
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