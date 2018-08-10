«Что-то не сходится». Семь загадок в смерти пропавшего из поезда воронежского выпускника

Версии силовиков, попутчиков и близких Вадима Кутелева противоречат друг другу. Гибель выпускника россошанской школы Вадима Кутелева вызывает много вопросов не только у родных и близких 18-летнего парня, но и незнакомых людей. Большинство не верит в официальную версию силовиков и находит в ней множество нестыковок. «Вести-Воронеж» собрали всю имеющуюся информацию о смерти Вадима Кутелева, сопоставили версии правоохранителей и родных Вадима и выделили главные вопросы, ответы на которые в исполнении силовиков и попутчиков противоречат друг другу. Пользователи соцсетей, следящие за историей, отмечают: «что-то в ней не сходится». Компания из пятерых парней и одной девушки отправилась в Санкт-Петербург в понедельник, 30 июля. Молодые люди решили путешествием отметить окончание россошанской школы. Ребята в 11:10 вторника, 31 июля, должны были приехать в Северную столицу. Однако до неё добрались, увы, не все. Вадим Кутелев пропал где-то между Москвой и Тверью после 2 часов ночи. На этом информация, которая не вызывает никаких разногласий, заканчивается. Была ли потасовка?

Первая информация о случившемся появилась от подруги Вадима Кутелева Виктории Кравцовой. Девушка со ссылкой на родителей парня (они же узнали информацию от полиции) сообщила, что выпускник пропал между Москвой и Тверью после некоего конфликта между компаниями парней в поезде. Виктория начала поиски Вадима и попросила максимального репоста её сообщения. Оно быстро разошлось по соцсетям, и за россошанца стали переживать не только в Воронежской области, но и далеко за её пределами. И тогда же друзья Вадима, которые вместе с ним ехали в поезде, рассказали свою версию случившегося, по которой никакой потасовки в поезде вовсе не было — молодой человек потерял телефон, пошёл его искать в вагон-ресторан и по пути сорвал стоп-кран. Ранее информация про стоп-кран тоже была, но никто не утверждал, что это сделал именно Вадим. Кроме того, пассажиры писали, что Вадим заподозрил каких-то новых знакомых в краже телефона, что могло спровоцировать конфликт. Однако после того, как парня нашли мертвым, все комментарии под постом Виктории Кравцовой скрыли. Срывал ли стоп-кран? Пассажирка поезда, которая ехала в 13 вагоне с ребёнком, Инесса М. затруднилась ответить на этот вопрос. — Точно не могу, мы спали. Но мы были с ребёнком на боковых местах, так что, думаю, если бы был, то попадали бы все, и был бы хаос в вагоне. Но все было спокойно до самого приезда в Санкт-Петербург, и никто не искал никого, — написала женщина. Но чаще, как сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» проводник поезда, пассажиры срыва стоп-крана не чувствуют. Как пропал Вадим? Одни друзья под сообщением с просьбой о поисках писали, что видели, как проводники повели Вадима в служебный вагон, другие — как парень шёл в поисках телефона в вагон-ресторан. Но и те, и другие якобы легли спать, не дожидаясь возвращения друга. После случившегося ребята отказались общаться с журналистом «Вести-Воронеж». По официальной версии МВД, после срыва стоп-крана поездная бригада завела Вадима в служебное купе «для фиксирования правонарушения», и тогда он попросился в туалет. По версии управления СКР на транспорте, начальник поезда предупредил Вадима, что высадят его на следующей станции в Твери, и после этого он попросился в туалет. Коллеги проводников, которые работали в ту роковую ночь, и вовсе говорят, что из служебного купе Вадима трижды провожали в туалет, и последний раз обернулся трагедией. Все три версии объединяет одно — предполагается, что россошанец сломал форточку в туалете и выпрыгнул на ходу поезда. Родные и знакомые, да и совершенно чужие Вадиму люди, в версию с форточкой не верят. По их мнению, выпускнику помогли выпасть из поезда.

В каком состоянии был Вадим? Друзья Вадима уверяют, что он был сильно пьян. Под постом в соцсетях они рассказывали, что за некоторое время до пропажи их товарищ даже позвонил маме с просьбой «забрать его отсюда». После этого друзья Вадима «его успокоили», и он сидел спокойно. О том, что парень был нетрезв, сообщили и в управлении СКР на транспорте. Однако сотрудники РЖД говорили, что у парня были расширены зрачки и намекали, что он мог быть не только под воздействием алкоголя, но и «ещё чего». Вадим был «не совсем адекватен», у него были расширены зрачки, поэтому с координацией могли быть проблемы. Сам выпрыгнул или помогли? Вадим Кутелев спортивного телосложения и ростом 176 см, форточка в туалете поезда высотой около 20 см. Теоретически вылезти из неё такому человеку можно, но практически — очень сложно, говорили сами проводники, тем более учитывая возможное нетрезвое состояние пассажира. По данным СКР, Вадим упал на насыпь вдоль железнодорожных путей, не ударившись о стену вагона, и погиб от закрытой черепно-мозговой травмы. Однако знакомые парня задаются вопросом — возможно ли такое, если Вадим явно не мог оттолкнуться и прыгнуть. Если он бы действительно пытался вылезти из форточки, то наверняка бы свесился, ударился бы о вагон и даже мог попасть под колёса поезда, писали в соцсетях.