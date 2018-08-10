Ливень сделал екатеринбургские перекрестки нерегурируемыми

В Екатеринбурге из-за сильного ливня перестали работать светофоры. Как сообщили "Уралинформбюро" горожане, вечером 9 августа нерегулируемым стал перекресток улиц Малышева и 8 Марта, а утром 10 августа отключились некоторые светофоры на Эльмаше, а также на пересечении Большакова и Шейнкмана.

В ЕМУП СМЭП, занимающемся обслуживанием светофоров, агентству сообщили, что в настоящее время техники занимаются устранением неисправностей.

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