Из НАБУ уволили двух человек за присягу

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает LB.ua.

«Недавно уволили двух детективов за нарушение присяги», — сказал он.

Сытник подчеркнул, что если его коллега нарушил закон, то «его никто прикрывать не будет и он понесет ответственность».