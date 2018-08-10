Ещё
Из НАБУ уволили двух человек за присягу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из НАБУ уволили двух человек за присягу 

Украина.ру 10 августа 2018
Фото: Украина.ру
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает LB.ua.
«Недавно уволили двух детективов за нарушение присяги», — сказал он.
Сытник подчеркнул, что если его коллега нарушил закон, то «его никто прикрывать не будет и он понесет ответственность».
В НАБУ стараются следить за своей репутацией. В прошлом году из бюро уволили детектива, который на Lexus снес памятник и врезался в микроавтобус. Ситуация усугубилась тем, что отец работника пытался давить на полицейских. В итоге в СМИ разгорелся скандал.
Украина.ру: последние новости
«Свободовец» получил «по шапке» и вызвал зондеркоманду Смертельное ДТП в Запорожской области: полиция задержала водителя «КамАЗа» Смертельное ДТП в Запорожской области: водитель «КамАЗа» арестован, на очереди - шофер маршрутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение