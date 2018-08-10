Из НАБУ уволили двух человек за присягу 

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает LB.ua.
«Недавно уволили двух детективов за нарушение присяги», — сказал он.
Сытник подчеркнул, что если его коллега нарушил закон, то «его никто прикрывать не будет и он понесет ответственность».
В НАБУ стараются следить за своей репутацией. В прошлом году из бюро уволили детектива, который на Lexus снес памятник и врезался в микроавтобус. Ситуация усугубилась тем, что отец работника пытался давить на полицейских. В итоге в СМИ разгорелся скандал.