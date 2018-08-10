«Шутка» на парковке в Чебоксарах закончилась эпичными разборками: видео

Один из автовладельцев намеренно перекрыл выезд с парковки. По данным СМИ, этот мужчина являлся блогером, и таким образом пытался спровоцировать кого-нибудь на неадекватное поведение, чтобы сделать интересный ролик.

На парковке перед «Макдональдсом» в Чебоксарах между двумя автовладельцами разгорелась драка из-за перекрытого выезда. Конфликт «эпических масштабов» оказался записан на видео. Оно размещено в YouTube.

Один из автовладельцев намеренно перекрыл выезд с парковки. По данным СМИ, этот мужчина являлся блогером, и таким образом пытался спровоцировать кого-нибудь на неадекватное поведение, чтобы сделать интересный ролик для своего блога. Как следует из видео, это ему удалось, хотя и не без потерь.

Судя по записи, заблокированный блогером мужчина вышел из себя. Он сорвал номер с чужого автомобиля, который ему мешал, и нанес несколько мощных ударов по капоту. Блогер, с чьей машиной «расправился» разъяренный автовладелец, в ответ ударом ноги снес зеркало на авто оппонента.

Далее стороны довольно долго угрожали друг другу. До прямой драки дело не дошло, так как «шутник» убегал от крепкого противника, не забывая, впрочем, ругать его различными словами. Чем закончился конфликт, осталось неизвестным.