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СК проверит информацию о падении шкафа на девочку в торговом центре Ярославля
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СК проверит информацию о падении шкафа на девочку в торговом центре Ярославля 

ТАСС 10 августа 2018
Фото: yarreg.ru
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по сообщению СМИ о падении шкафа на ребенка в торговом центре Ярославля, сообщила пресс-служба следственного управления по Ярославской области СК РФ.
"В СМИ появились сведения о том, что 9 августа 2018 года в одном из торговых центров города Ярославля при падении шкафа в торговом зале получила травмы шестилетняя девочка. По сообщениям СМИ следственными органами СК РФ по Ярославской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в торговом центре «Тандем», в мебельном магазине. Насколько тяжелые травмы получил ребенок, пока уточняется.
Следователи выполняют проверочные мероприятия, выясняют подробности происшествия.
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