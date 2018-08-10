СК проверит информацию о падении шкафа на девочку в торговом центре Ярославля 

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по сообщению СМИ о падении шкафа на ребенка в торговом центре Ярославля, сообщила пресс-служба следственного управления по Ярославской области СК РФ.
"В СМИ появились сведения о том, что 9 августа 2018 года в одном из торговых центров города Ярославля при падении шкафа в торговом зале получила травмы шестилетняя девочка. По сообщениям СМИ следственными органами СК РФ по Ярославской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в торговом центре «Тандем», в мебельном магазине. Насколько тяжелые травмы получил ребенок, пока уточняется.
Следователи выполняют проверочные мероприятия, выясняют подробности происшествия.